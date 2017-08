Kopplam - en attraksjon?

SKOTTLAND DEL 4: Når ble kopplam en turistattraksjon? Jeg er ikke sikker, men det har i alle fall skjedd. Om ikke annet så i Skottland. Det så jeg med egne øyne i dag. Fra mitt tidligere liv med sauer i fjøset, husker jeg mer kopplammene som armod. Dog sjarmerende armod. På gode dager. Men; i dag var de i sentrum for begivenhetene. Fikk tåteflaske av begeistrede turister og ble tatt masse bilder av. Kjendiser og yndlinger for en stakket stund. Kopplammene.

Amerikanere og kopplam. En uslåelig kombinasjon.

En ny dag i Skottland nærmer seg kveld. Solen skinner og humøret er stabilt. Uvanlig stabilt. Historien jeg begynte med, skriver seg fra en sauefarm like sør for byen Grantown-on-Spey, hvor vi bodde natt til mandag. Men aller først kjørte vi med The Strathspey Railway. Med damplokomotiv som i gamle westernfilmer. Ikke så mye å se, men hyggelig likevel. Holger fikk låne lua av lokomotivføreren. Velvilligst. Det ble et bra bilde. Holger passer til alt. Og kunne helt sikkert blitt en framifrå fører av lokomotivet.

Holger kan brukes til så mangt. Her er han blitt fører av et damplokomotiv.

Som i en gammel westernfilm.

Men; la dette handle mest om sauefarmen. Først var det sauehundene og en oppvisning i lydighet og presisjon. «Men stakkars sauer,» tenkte jeg, som den gamle sauebonden jeg er. Her må de løpe att og fram for turistene, bare for å tilfredsstille bonden og hundene, slik at de får vist hvor dyktige de er. Men intet negativt. Jeg er sikker på at sauene på farmen har det kjempebra. De så litt magre ut. Men med all den trimmen de får, må de vel spise en hel hesje hver i uken for å holde vekta....

Hundene passer på. Sauene er sjanseløse.

På et tidspunkt kjente jeg at jeg holdt med sauene. Kunne ikke bare en av dem vært litt ulydig. Stikke til skogs. Skape litt kaos. Men de var nok sjanseløse. Jeg har sett sauehunden til Alf Sande på sauesanking i det virkelige liv, i sunndalsfjella, og det var mildest talt imponerende. Sauene er sjanseløse. De som kan dette, er dyktige folk som kan behandle dyr. Da er de også dyrevenner. Det er betryggende. Både for hund og sau.

Sau og hund er blitt show. Bra show. Imponerende.

Handel er noe som aldri går av moten. Derfor tok vi oss litt ekstra tid i den fine, lille byen Pitlochry. Først lunsj, så byrunde. Jeg kjøpte en adapter, tre par sokker, to øl, pynt til juletreet, et musikkblad (mojo) og en gave til lille Victoria. Sånt må man si seg fornøyd med. Allsidig og moderat handel. Men i morgen står besøk i noen vinylbutikker i Edinburgh på planen. Det kan bli seriøst alvor.

Leif, Solfrid og Anna Haldis har funnet seg en butikk.

Den som reiser en del, er så heldig å møte nye folk. Hele tiden. Er du noenlunde høflig og grei, kan du risikere å komme i kontakt med noen av dem. Jeg, Bodil, Anders og resten av reisefølget har fått et spesielt godt forhold til en av dem, Trevor, vår aller beste sjåfør. Vi takket ham av i dag. For det er ikke sikkert han kommer i morgen. «Vi har satt stor pris på å få være sammen med deg,» sa jeg i en kort takk-for-innsatsen tale. Med påfølgende gave.

Trevor ga tilbake med: "You are one of the best groups i've ever been travelling with. Probably the best..."

Jeg og Trevor. Vi ble goder venner.

Så da smaker vi på den: Probably the best. Kanskje den beste? Takk for følget, Trevor. Ingen slår dere briter når det kommer til høflighet og velvillighet. Det er aldri noen vesentlig ulempe å være trivelig.

Ole M

Det skal mye bygg til for å produsere god whisky

Per Rudi spiser dessert. Høyt nivå på maten, synes han.

Vi damper av gårde.....

Pitlochry, en fin by

Kirsti takker hundene for innsatsen