Fra grusomt til perfekt

Vi er trygt på plass i Stirling, Skottland. Etter en lang dags reise. Alt forløp perfekt. Bortsett fra starten. Som var grusom.

Man gikk til sengs i Grøavegen 63. Det gjør man jo gjerne, på ett eller annet tidspunkt. Torsdag kveld tok vi kvelden før midnatt. Det skjer sjelden. Men; vi skulle opp i 04.00-tida. Jeg hadde et oppdrag med å hente noen reisende på Ålvundeidet 05.00. Enkelt, tenkte jeg. Det samme tenkte jeg så sent som 03.00. Slik skulle det ikke gå...

På vei mot Skottland. Vinstra passeres. Dagen er fortsatt ung.

For det er da man endelig sovner. Og våkner 04.53. Krisen er total og lammende. Bodil bevarer en slags fatning og sier: Kjør. Og godt oppdratt som man er, setter man seg i bilen. Jeg møter en rev, ellers er det stille. Oppdraget med henting utføres, dog noe for sent. Og jeg er tilbake til Grøa før bussen til Skottland kommer. Ingen skade er skjedd. Bare en tidlig morgen som er delvis ødelagt. Pakking ble utført per telefon fra bilen, alt lesestoff ble glemt - og sovesveisen, i den grad jeg hadde sovet, sitter som klistret til skallen opp Gråura. Det er da man vet at det er langt til Skottland.

Langt til Edinburgh. Og lang marsj mot bussen. Bodil T, Gerd Myklebust og Edny Kippernes

Den årlige turen sammen med Anders Lien og Komfort Resor er et høydepunkt. Tidligere var dette Driva-turen. Nå er det Bodil og jeg med selskapet Dompen AS som samarbeider med Anders. Og det går kjempebra. Fra 2006 til i dag har vi vært på en rekke steder i Europa. Spennende reisemål, trivelige folk, drømmer og gode historier; det er lett å trives når vi er på tur.

I år er altså Skottland målet. Vi er 46 personer som skal få med oss litt av hvert de neste dagene. Loch Ness, Inverness, Perth, Edinburgh, sauefarmer og whiskydestilleri. Pluss litt gammel jernbane, Lady Arbuthnott, Dunfirmline og sikkert noe jeg har glemt fra turopplegget. Anders er en dyktig og erfaren planlegger, vi andre gjør så godt vi kan.

Anders prøver å finne ut hvor mange som fortsatt henger med..

Noen av de reisende har vært med på mange av turene våre. Vi treffes ikke så mye ellers i året, men når den årlige turen går, er det som å skru på en bryter: Vi er gamle kjente. Gode venner. Med en samlet humor som det svinger av. Litt alvorlig; vi har så godt av slike avbrekk. Der vi kan dyrke godt fellesskap, nyte felles opplevelser, drømme og tulle og late som om verden er helt på stell.

Jeg har glemt den grusomme starten på dagen. 04.53 er for alltid glemt. Nå er det de neste dagene som gjelder!

Ole M

Middag i Stirling. Anders, Solfrid, Leif og Bodil. Flott tre-retters måltid.

Full kontroll. Jostein finner bagasjen sin. Astrid følger med.

Torborg Heggset og Gerd Myklebust fører an. Brødrene Eriksen følger like bak.

Holger, Kirsti og Per klare for take-off.